بتوجيه من بوتين.. هدنة مؤقتة للحرب الروسية – الأوكرانية

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم السبت، عن هدنة بمناسبة عيد الفصح في شرق أوكرانيا، بحسب بيان للكرملين.

وذكر مكتب بوتين، "الكرملين": "نفترض أن الجانب الأوكراني سيفعل المثل"، مشدداً أن "على قواتنا الاستعداد لصدّ أي انتهاكات محتملة للهدنة والاستفزازات من جانب أوكرانيا".

ونقلت الخدمة الصحفية للكرملين عن بوتين قوله في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة، فاليري غيراسيموف: "أعلن الجانب الروسي مدفوعا بالاعتبارات الإنسانية هدنة بمناسبة عيد الفصح اليوم اعتبارا من الساعة 18:00 وحتى منتصف ليل الأحد. أوجه أوامري بوقف جميع الأعمال العسكرية في هذه الفترة".

وأوضح بوتين أن "أفعال أوكرانيا خلال الهدنة ستُظهر استعدادها للتوصل إلى تسوية سلمية"، مؤكداً أن "روسيا دائما مستعدة للمفاوضات وترحب برغبة أمريكا والصين ودول أخرى في التوصل إلى تسوية عادلة بشأن أوكرانيا".

وأكدت روسيا، بوقت سابق من اليوم، استعادة البلدة قبل الأخيرة التي لا تزال تحت سيطرة الجيش الأوكراني في منطقة كورسك الحدودية الروسية التي تعرضت الصيف الماضي لهجوم مباغت من كييف.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية على "تلغرام": "خلال العمليات الهجومية، قامت وحدات من مجموعة قوات الشمال بتحرير قرية أوليشنيا في منطقة كورسك".

وبعد طرد القوات الأوكرانية من هذه القرية الحدودية الصغيرة، لم يعد أمام الجيش الروسي سوى قرية أخيرة، وهي قرية جورنال لاستكمال استعادة السيطرة على منطقة كورسك.

وأشارت رئاسة الأركان الروسية، إلى أن موسكو استعادت 99 بالمئة من أراضي منطقة كورسك التي سيطرت عليها أوكرانيا.

وفي صيف 2024، شن الجيش الأوكراني هجوما في منطقة كورسك، ففاجأ القوات الروسية واحتل أكثر من ألف كيلومتر مربع.

وتمكنت القوات الروسية من استعادة مساحات كبيرة من المنطقة خلال مارس/آذار، ولا سيما بلدة سودجا التي كان الأوكرانيون يعتمدونها قاعدة رئيسية لعملياتهم في المنطقة.

وتنتشر القوات الروسية الآن على الحدود ما يشكل تهديدا لمنطقة سومي الأوكرانية المقابلة لمنطقة كورسك، حيث قامت بالفعل بتوغلات في الأسابيع الأخيرة.