بتهم فساد.. اعتقال رئيس سريلانكيا السابق

شفق نيوز- سريلانكيا

اعتقلت الشرطة السريلانكية، يوم الجمعة، الرئيس السابق رانيل ويكريميسنغه، في إطار حملة ضد الفساد.

وتقود وحدات مكافحة الفساد في سريلانكا هذه الحملة منذ تولي أنورا كومارا ديساناياكه مهام الرئاسة في أيلول/سبتمبر 2024 وسط وعود بمكافحة الفساد.

وأفاد محقق في الشرطة لوكالة فرانس برس بأن ويكريميسينغه، البالغ 76 عاما والذي خسر الانتخابات الأخيرة أمام ديساناياكه، احتُجز بعد استجوابه بشأن زيارة قام بها إلى لندن في أيلول/سبتمبر 2023 لحضور حفلة على شرف زوجته في جامعة بريطانية.

وقال المحقق "سنُحضره أمام محكمة كولومبو فورت"، مضيفا أنهما يواجهان اتهامات باستغلال موارد الدولة لأغراض شخصية.

وكان ويكريميسينغه قد توقف في لندن في 2023 في طريق عودته من هافانا، حيث حضر قمة مجموعة الـ 77.

ونفى مكتبه في وقت سابق أن يكون ويكريميسنغه قد استغل منصبه لزيارة لندن، واستجوب "قسم التحقيقات الجنائية" في الشرطة هذا الشهر ثلاثة من كبار مساعديه آنذاك.

وكان ويكريمسينغه قد حضر برفقة زوجته مايثري، مراسم في جامعة ولفرهامبتون مُنحت زوجته خلالها درجة استاذة فخرية.

ويؤكد ويكريمسينغه أن زوجته سددت نفقات سفرها وعدم استخدام أي أموال عامة.

لكن "قسم التحقيقات الجنائية" يقول إن ويكريمسينغه استخدم أموال الحكومة للسفر لتغطية نفقات سفره في زيارة خاصة، وإن تكاليف حراسه الشخصيين سُددت من المال العام.

وتولى ويكريميسنغه الرئاسة في تموز/يوليو 2022 للفترة المتبقية من ولاية غوتابايا راجابكسا الذي استقال عقب أشهر من الاحتجاجات بشأن الفساد وسوء الإدارة.

وحصل ويكريميسينغه على خطة إنقاذ بقيمة 2,9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مطلع العام 2023، ونُسب إليه الفضل في استقرار الاقتصاد بعد أسوأ أزمة مالية يشهدها هذا البلد في 2022.

وخسر معركة لإعادة انتخابه في أيلول/سبتمبر، لكنه ظل شخصية معارضة رئيسية وإن كان ائتلافه لا يشغل سوى مقعدين في البرلمان الذي يضم 225 نائبا.

وحُكم على سياسيين معارضين بارزين، من بينهم وزيران كبيران سابقان، بالسجن لمدد تصل إلى 25 عاما بتهمة الفساد منذ تولي الحكومة اليسارية الجديدة السلطة.

ووُجهت اتهامات إلى عدد من أفراد عائلة الرئيس السابق ماهيندا راجاباكسا باستغلال المال العام وتجري محاكمتهم. وأُطلق سراح العديد منهم بكفالة في انتظار جلسات المحكمة.

وأقالت حكومة ديسانايكا في وقت سابق من هذا الشهر قائد الشرطة بعد أن اتهمته بإدارة شبكة إجرامية تدعم السياسيين، كما سُجن مسؤول السجون بتهمة الفساد.