بتهم "الخيانة العظمى وجرائم حرب".. حكم بالإعدام لرئيس الكونغو الديمقراطية السابق

شفق نيوز- كينشاسا

أصدرت المحكمة العسكرية العليا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسط أفريقيا، يوم الثلاثاء، حكماً غيابياً بإعدام الرئيس السابق جوزيف كابيلا بتهمة "الخيانة العظمى وجرائم حرب".

وكانت النيابة العامة قد طلبت، يوم الجمعة الماضي، إنزال عقوبة الإعدام بحق الرئيس السابق كابيلا، الذي يُحاكم غيابياً بتهمة التواطؤ مع جماعة "إم23" المسلحة المدعومة من رواندا.

ودعا ممثل المدعي العام، الجنرال لوسيان رينيه ليكوليا، قضاة المحكمة العسكرية العليا إلى الحكم على كابيلا بالإعدام بتهمة ارتكاب "جرائم حرب"، و"الخيانة"، و"تنظيم حركة تمرد"، فضلاً عن السجن لمدة 20 عاماً بتهمة "تبرير جرائم الحرب"، و15 عاماً بتهمة "التآمر".

وفي أواخر أيار/ مايو الماضي، ظهر كابيلا، الذي يعيش في الخارج منذ أكثر من عامين، في مدينة غوما التي تسيطر عليها حركة "إم23"، حيث أجرى مشاورات مع ممثلين سياسيين ومدنيين، مشيراً إلى أن الهدف كان "المساهمة في عودة السلام" إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.