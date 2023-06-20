بتهم الاغتصاب والاتجار بالبشر.. إحالة أندرو تيت للمحكمة في رومانيا

شفق نيوز/ قرر ممثلو الادعاء العام الروماني، يوم الثلاثاء، إحالة صانع المحتوى المثير للجدل، أندرو تيت، وشقيقه تريستان، واثنين آخرين من المشتبه بهم، إلى المحاكمة بتهم الاتجار بالبشر والاغتصاب وتشكيل عصابة إجرامية لاستغلال النساء جنسيا.

ويخضع الشقيقان تيت، وامرأتان رومانيتان مشتبه بهما، للإقامة الجبرية في انتظار تحقيق جنائي في الانتهاكات التي ارتكبت ضد سبع نساء، وهي اتهامات قاموا بنفيها، وفقاً لوكالة "رويترز".

واحتجز الأربعة لدى الشرطة من 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي وحتى 31 آذار/ مارس الماضي، قبل أن تضعهم محكمة في بوخارست رهن الإقامة الجبرية.

كما تم اتهام أندرو تيت باغتصاب إحدى الضحايا، بينما اتُهم شقيقه تريستان بتحريض الآخرين على العنف.

وأشارت "رويترز" إلى أن "المحاكمة لن تبدأ على الفور".

وبموجب القانون الروماني، تُحال القضية إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة، حيث يكون أمام القاضي 60 يوما لفحص ملفات القضية للتأكد من شرعيتها.

الأخوان تيت، الكيك بوكسرز السابقان، اللذان يحملان الجنسيتين الأميركية والبريطانية ولديهما ملايين من المتابعين عبر الإنترنت، من أبرز المشتبه بهم الذين سيتم إرسالهم إلى المحاكمة في رومانيا بتهمة الاتجار بالبشر.

وقال المدعون إن الأخوين تيت جندوا ضحاياهم عن طريق إغوائهم والادعاء كذبا أنهم يريدان علاقة أو زواج.