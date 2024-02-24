بتهمة التحريض ضد النظام.. إيران تزيد عقوبة الناشطة نرجس منصوري

شفق نيوز/ أصدرت محكمة "الثورة" الإيرانية، يوم السبت، حكما بالسجن ثلاث سنوات إضافية ضد الناشطة المدنية والسجينة السياسية، نرجس منصوري في قضية جديدة.

وبحسب موقعي "هرانا" و"هنغاف" المعنيين بحقوق الإنسان، فإن "الحكم الجديد ضد نرجس منصوري صدر عن الفرع 28 من المحكمة الثورية في طهران، بتهمة (الدعاية ضد النظام) و(التجمع والتواطؤ ضد أمن البلاد)،

وأفاد هارانا نقلاً عن مصدر مقرب من عائلة منصوري، أن ابنتهم حرمت من الاتصال بعائلتها خلال الشهرين الماضيين".

وسبق أن قالت نرجس منصوري، وهي عضو في نقابة عمال شركة وحدة حافلات طهران، وأحد الموقعين على الرسالة التي تطالب باستقالة علي خامنئي: "أواجه خمس إدانات محددة والسلطات تفتح تحقيقا بقضية سادسة ضدي".