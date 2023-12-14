بتهمة الانتماء لحماس.. حملة اعتقالات واسعة في دول أوروبية

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الإسرائيلية، يوم الخميس، اعتقال سبعة أشخاص من قبل أجهزة المخابرات وإنفاذ القانون في الدنمارك بتهمة التخطيط لشن هجوم على مدنيين، مشيرة إلى أن المعتقلين كانوا يعملون "بالنيابة عن حركة حماس"، فيما أعلنت ألمانيا اعتقال مجموعة مرتبطة بالحركة خططت لتنفيذ هجمات.

يأتي ذلك، في وقت تحذر فيه السلطات الأوروبية من تزايد خطر تنفيذ متشددين لهجمات متطرفة بسبب حرب إسرائيل وحماس في قطاع غزة، للشهر الثالث على التوالي.

ونقل بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن جهاز الموساد الإسرائيلي قوله إن الأجهزة الدنماركية كشفت "البنية التحتية لحركة حماس على الأراضي الأوروبية".

في سياق ذي صلة قال ممثلون من الادعاء العام الألماني، إن أربعة أفراد من حركة حماس اعتُقلوا للاشتباه في تخطيطهم لهجمات على مؤسسات يهودية في أوروبا، مضيفين أن ثلاثة من المشتبه فيهم اعتُقلوا في برلين وأن الرابع اعتُقل في هولندا.

وتابعوا أن شرطة روتردام اعتقلت نزيه ر. حامل الجنسية الهولندية، بينما ألقت شرطة العاصمة الألمانية برلين القبض على عبد الحميد أ. وإبراهيم ر. المولودين في لبنان وعلى محمد ب. حامل الجنسية المصرية.

وأشار المسؤولون إلى أن الأربعة أعضاء منذ وقت طويل في حركة حماس وتربطهم صلات وثيقة بقيادة الذراع العسكرية لحماس، لافتين إلى أن زعماء حماس في لبنان كلّفوا عبد الحميد أ. بالحصول على أسلحة، وكان من المزمع نقلها إلى برلين وإبقاؤها متاحة وجاهزة للاستخدام في هجمات إرهابية محتملة على مؤسسات يهودية.