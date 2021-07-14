بتعاون دولي.. "قسد " تعتقل 10 عناصر من داعش

شفق نيوز/ ألقت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" يوم الاربعاء، القبض على 10 عناصر من داعش خلال عملية أمنية نفّذتها بريف دير الزور الغربي.

وقال فرهاد شامي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في تغريدة له على تويتر إن جهاز المخابرات لقسد والوحدات الخاصة في الأسايش (H.A.T) اعتقلت خلية لتنظيم داعش مؤلفة من عشرة أشخاص بريف ديرالزور الغربي.

وعن نجاح العملية الأمنية ذكر شامي "بأنها تمت بدعم عبر المراقبة الجوية من قوات التحالف الدولي ".

وألقت قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا "الأسايش"، يوم الجمعة الفائت، القبض على داعشي خلال عملية أمنية نفّذتها في الصالحية بريف دير الزور، كان يستهدف الحواجز الأمنية ويخطط لعمليات الاغتيال.