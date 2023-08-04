بتسجيل غير مؤرخ.. داعش يعلن مقتل زعيمه "أبو الحسين القرشي"

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم تنظيم "داعش" الارهابي أبو حذيفة الأنصاري، مقتل زعيم التنظيم "أبو الحسين القرشي"، واختيار أبي حفص الهاشمي القرشي زعيماً جديداً.

وقال الأنصاري في تسجيل صوتي منسوب للمتحدث على قناة تابعة للتنظيم على تليغرام، بث مساء الخميس، إن القرشي قتل في اشتباكات مع فصائل تابعة لتركيا في ريف إدلب.

وأضاف أن الفصائل التابعة لأنقرة اعتقلت المتحدث السابق باسم التنظيم أبو عمر المهاجر مع مجموعة أخرى من داعش.

وفي نيسان/ إبريل الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مقتل "الزعيم المفترض" لتنظيم "داعش" في سوريا خلال عملية نفذتها الاستخبارات التركية.

وقال أردوغان خلال مقابلة متلفزة حينها: "أود أن أشارك الجمهور معلومات جديدة خلال هذا اللقاء.. هناك تطور يظهر معركتنا الصارمة ضد التنظيمات الإرهابية.. الاستخبارات التركية كانت تتعقب منذ زمن طويل من يسمى زعيم داعش المعروف بأبي الحسين القرشي.. وهذه هي المرة الأولى التي أعلن فيها هذا الخبر.. خبر القضاء على هذا الشخص خلال عملية نفذها جهاز الاستخبارات التركي في سوريا.. وسنواصل عملنا في محاربة المنظمات الإرهابية دون استثناء".

وكان تنظيم "داعش" قد أعلن في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني مقتل زعيمه السابق "أبو حسن" الهاشمي القرشي، وتعيين أبي الحسين القرشي خليفة له.

ونفذت الولايات المتحدة غارة بطائرة مروحية في شمال سوريا ضمن عملية في منتصف أبريل / نيسان، حيث قالت إن التنظيم كان يخطط لشن هجمات في أوروبا والشرق الأوسط.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية مقتل قيادي بارز في تنظيم "داعش" في هذه العملية.