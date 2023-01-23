بتر خصية شاب خلال قمع الشرطة لتظاهرة في باريس.. فيديو

شفق نيوز/ بتر أطباء خصية شاب ضربه رجل شرطة بهراوة خلال مظاهرة ضخمة في باريس، ويعتزم رفع دعوى قضائية، حسبما نقلت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية اليومية عن الشاب في تقرير نشر، الأحد.

ووقع الحادث خلال موجة عنف أعقبت مسيرة يوم الخميس الماضي، التي شارك فيها عشرات الآلاف من المعارضين لخطة إصلاح نظام التقاعد الحكومية المتنازع عليها بشدة.

وتظاهر حوالي مليون شخص في مدن بأنحاء فرنسا في ذلك اليوم.

وقال الشاب، 26 عاما وذكرت صحف فرنسية أنه مهندس، إن ضابطا طرحه أرضا أثناء التقاطه لصور خلال مواجهة بين بعض المتظاهرين والشرطة.

وهاجمه ضابط آخر، وسرعان ما دفع الهراوة بين فخذي الشاب.

وتم تداول مقطع مصور للحادث على مواقع التواصل الاجتماعي والتلفزيون الفرنسي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

Paris, demonstration against pension reformA Spanish photographer is knocked down on a charge by the police and receives a blow while he is on the ground...This is a crime against freedom of speech in the heart of Europe!#greve19janvier #Marche21Janvier #greve31janvier pic.twitter.com/RPqEwGocUZ — Debbie_banks (@Debbie_banks30) January 21, 2023

وأمر لوران نونيز، قائد شرطة باريس، بفتح تحقيق في الملابسات الدقيقة للحادث مع تصاعد موجة الغضب بشأن ما يبدو أنها حالة عنف جديدة غير مبررة من جانب الشرطة، وهي شكوى متداولة منذ فترة طويلة، بحسب أسوشيتد برس.

وقالت ليبراسيون إن الرجل المصاب يدعى إيفان س.، وقال للصحيفة إنه سيرفع دعوى قضائية حتى يتوقف هذا العنف، مضيفا "لست أول شخص يتعرض للعنف من قبل الشرطة".

ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن إيفان قوله إن لوسي سيمون، المحامية التي تمثله، قالت إنها رفعت دعوى قضائية بتهمة "ارتكاب عنف من شخص في السلطة أدى لتشويه أعضائه التناسلية".

من جانبه قال أوليفييه فيران، المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، في مقابلة، الأحد، على محطة "بي أف أم" التلفزيونية الفرنسية إنه لم يطلع على تحقيقات الشرطة أو المؤسسات القضائية، لكنه أبدى تعاطفه مع المصاب.

ولطالما اتهمت وكالات إنفاذ القانون الفرنسية بالاستخدام المفرط للقوة، وفقا لأسوشيتد برس.

وضرب ثلاثة رجال شرطة المنتج الموسيقي، هنري زيغلر، بهراوات عام 2020 أثناء مغادرته الاستوديو الخاص به في باريس، ما شكل حافزا لإصلاحات محدودة تضمنت تعيين قاض العام الماضي لرئاسة وحدة تحقق في مزاعم انتهاكات من جانب الشرطة.