بتر خصية شاب خلال قمع الشرطة لتظاهرة في باريس.. فيديو

شفق نيوز/ بتر أطباء خصية شاب ضربه رجل شرطة بهراوة خلال مظاهرة ضخمة في باريس، ويعتزم رفع دعوى قضائية، حسبما نقلت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية اليومية عن الشاب في تقرير نشر، الأحد.

ووقع الحادث خلال موجة عنف أعقبت مسيرة يوم الخميس الماضي، التي شارك فيها عشرات الآلاف من المعارضين لخطة إصلاح نظام التقاعد الحكومية المتنازع عليها بشدة.

وتظاهر حوالي مليون شخص في مدن بأنحاء فرنسا في ذلك اليوم.

وقال الشاب، 26 عاما وذكرت صحف فرنسية أنه مهندس، إن ضابطا طرحه أرضا أثناء التقاطه لصور خلال مواجهة بين بعض المتظاهرين والشرطة.

وهاجمه ضابط آخر، وسرعان ما دفع الهراوة بين فخذي الشاب.

وتم تداول مقطع مصور للحادث على مواقع التواصل الاجتماعي والتلفزيون الفرنسي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

Paris, demonstration against pension reformA Spanish photographer is knocked down on a charge by the police and receives a blow while he is on the ground...This is a crime against freedom of speech in the heart of Europe!#greve19janvier #Marche21Janvier #greve31janvier pic.twitter.com/RPqEwGocUZ