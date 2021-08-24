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إبتداءً من اليوم.. الجزائر تقطع علاقاتها مع المغرب

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-24T16:35:34+0000
إبتداءً من اليوم.. الجزائر تقطع علاقاتها مع المغرب

شفق نيوز / قررت الجزائر، يوم الثلاثاء، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب اعتباراً من اليوم.

وقال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لمعامرة، خلال مؤتمر صحفي إن "قرار قطع العلاقات لن يضر بالمواطنين الجزائريين والمغاربة المقيمين في البلدين".

واتهم  لعمامرة، المغرب بارتكاب "أعمال غير ودية وعدائية" ضد الجزائر، مردفاً بالقول "لقد ثبت تاريخيا أن المغرب لم يتوقف عن القيام بأعمال غير ودية وعدائية ضد الجزائر".

وأضاف لعمامرة، أن "الأجهزة الأمنية والإعلامية المغربية تشن حربا ضد الجزائر بخلق إشاعات"، لافتا إلى أن "التحقيقات الأمنية كشفت تعرض مواطنين ومسؤولين جزائريين للتجسس ببرنامج بيغاسوس الإسرائيلي"، حيث وجهت سابق أصابع الاتهام للملكة المغربية في هذه القضية.

كما ندد وزير الخارجية الجزائري، بـ"الانحراف الدبلوماسي المغربي في الأمم المتحدة"، بدعم "مايسمى استقلال شعب القبائل".

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