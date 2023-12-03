"بايع داعش".. الادعاء الفرنسي يحدد هوية منفذ هجوم برج إيفل

شفق نيوز/ أعلن المدعي العام الفرنسي في قضايا مكافحة الإرهاب جان-فرنسوا ريكار، يوم الأحد، أن منفذ الهجوم قرب برج إيفل السبت، الذي قتل فيه سائح ألماني-فيليبيني طعنا فيما أصيب شخصان آخران، بايع تنظيم داعش في شريط مصور قبل تنفيذ العملية.

وأوضح ريكار، خلال مؤتمر صحفي، أن المنفذ أرمان رجابور مياندواب، وهو فرنسي من أصل إيراني يبلغ السادسة والعشرين تكلم بالعربية في الشريط المصور، وأعلن "دعمه للجهاديين الذين ينشطون في مناطق مختلفة".

وأضاف المدعي العام أن والدة منفذ الهجوم أبلغت الشرطة بقلقها من تصرفاته في أكتوبر الماضي "بسبب انطوائه على نفسه".

وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد أعلنت أمس السبت، أن الشرطة ألقت القبض على شخص كان يحمل سكينا في منطقة "كاي دي غينيل" في الدائرة 16 في العاصمة، باريس، حيث هاجم رجلا وزوجته، مما أدى إلى مقتل الرجل وإصابة زوجته بجروح.

وذكر وزير الداخلية الفرنسية، جيرالد دارمانين، من موقع الهجوم أن المشتبه به الذي أوقفته الشرطة قال إنه "يستنكر ما تشهده غزة، وقتل المسلمين في عدة بلدان".