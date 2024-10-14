بايدن: أي محاولة من إيران لاغتيال ترامب ستُعتبر عملا حربيا

شفق نيوز/ افادت قناة فوكس نيوز الامريكية، بأن الرئيس الامريكي جو بايدن طلب من مجلس الأمن القومي إبلاغ إيران بأن أي محاولة لاغتيال ترامب ستُعتبر عملا حربيا.

وكانت وسائل إعلام أمريكية، افادت أمس الأحد، بأن الشرطة المحلية ألقت القبض على رجل مسلح خارج تجمع جماهيري للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في وادي كوتشيلا بولاية كاليفورنيا، السبت، فيما يُعتقد أنه محاولة اغتيال ثالثة محتملة ضده.

وأكد قائد الشرطة المحلية، تشاد بيانكو، أن المشتبه به كان مسلحًا ببنادق ومسدسات، ويحمل تصاريح مزورة، ما أثار قلق السلطات، بحسب ما أورده موقع "نيويورك بوست".

وأُلقِي القبض على المشتبه به، الذي تم تحديد هويته باسم فيم ميلر، على بعد ميل واحد من مكان التجمع، حيث كان يحمل بندقية ومسدسًا، ومخزن ذخيرة عالي السعة، بالإضافة إلى بطاقات VIP وصحافة مزيفة.

وأوضح بيانكو أن هذه الوثائق المزورة كانت كافية لإثارة شكوك رجال الشرطة.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن ميلر ينتمي إلى منظمة يمينية مناهضة للحكومة وكان يخطط لاستهداف ترامب.