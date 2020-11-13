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بايدن يؤكد فوزه بولاية أريزونا أحد معاقل الجمهوريين

Category: عربي ودولي

Date: 2020-11-13T04:57:57+0000
بايدن يؤكد فوزه بولاية أريزونا أحد معاقل الجمهوريين

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام أميركية، بأن المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن فاز بأصوات ولاية أريزونا التي لديها 11 صوتاً في المجمع الانتخابي، وذلك بعد فرز 99 في المئة من الأصوات، موسعاً الفارق بينه وبين الرئيس الأميركي دونالد ترامب. 

وولاية أريزونا تعتبر مركزا قويا للجمهوريين في امريكا

وبحسب كلّ من "مركز إديسون للأبحاث"، وقناة"فوكس نيوز"، فإن 49.4 في المئة من الأصوات في الولاية ذهبت لبايدن، في حين ذهبت 49.1 في المائة من الأصوات لترامب. 

وأصبح برصيد بايدن مع فوزه بأريزونا، 290 صوتاً في المجمع الانتخابي، مقابل 217 لترامب. 

ولم يعترف ترمب بالهزيمة حتى الآن، بعد خمسة أيام من قول "مركز إديسون" ووسائل إعلام كبرى، إن بايدن تجاوز الأصوات المطلوبة من المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة، والبالغة 270 صوتاً.

 

 

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