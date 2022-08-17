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بايدن يوقع على "القانون الضخم" وسط معارضة كبيرة للجمهوريين

Category: عربي ودولي

Date: 2022-08-17T05:43:11+0000
بايدن يوقع على "القانون الضخم" وسط معارضة كبيرة للجمهوريين

شفق نيوز / وقع الرئيس الأميركي جو بايدن مشروع قانون بقيمة 430 مليار دولار، والذي ينظر إليه على أنه أكبر حزمة للمناخ في تاريخ الولايات المتحدة ويستهدف تقليص انبعاثات الغازات المحلية‭ ‬وأيضا خفض أسعار الأدوية التي تباع بوصفة طبية.

وقال بايدن، خلال حفل أقيم في البيت الأبيض، إن "في هذه اللحظات التاريخية، انحاز الديمقراطيون إلى الشعب الأميركي وانحاز كل جمهوري للمصالح الخاصة... كل جمهوري في الكونغرس صوت ضد مشروع القانون هذا".

ويهدف القانون الجديد إلى محاربة تغير المناخ وخفض أسعار الأدوية التي تصرف بوصفة طبية وكذلك خفض انبعاثات الغازات المحلية المسببة للاحتباس الحراري.

وقال أعضاء ديمقراطيون إن "القانون سيساعد أيضا في محاربة التضخم من خلال خفض العجز الفيدرالي".

فيما رأى السيناتور ميتش مكونيل، زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، أن "القانون الجديد سيكون له تأثير معاكس.. الديمقراطيون سرقوا الأميركيين العام الماضي بإنفاق دفع اقتصادنا إلى تضخم قياسي، وهذا العام فإن الحل الذي يقدمونه هو عمل هذا مرة ثانية.. المشروع الذي وقعه الرئيس بايدن اليوم ليصبح قانونا يعني ضرائب أعلى وفواتير أعلى للطاقة".

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