بايدن يوسع قائمة الشركات الصينية الممنوعة من الاستثمار في أمريكا

شفق نيوز/ أضاف الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الخميس، مؤسسات على قائمة تضم شركات صينية يمنع عليها الحصول على استثمارات في أمريكا؛ بسبب احتمال ارتباطها بالجيش الصيني.

وباتت القائمة التي أعدت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، تضم 59 شركة بدلا من 31 سابقا، على ما جاء في بيان صادر عن البيت الأبيض.

وأوضح البيان، أنه "وسع نطاق هذا الطارئ القومي، بعدما لاحظ أن استخدام تكنولوجيا المراقبة الصينية خارج الصين، فضلا عن تطويرها أو استخدامها لتسهيل القمع أو الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان، يشكل تهديدا كبيرا جدا".