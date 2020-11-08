بايدن يوجه رسالة لأنصار ترامب ويعلن أولى مهامه في خطاب "النصر"

شفق نيوز/ قال الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، ليلة السبت إلى الأحد، سأكون رئيسا يعمل على توحيد الولايات المتحدة.

جاء ذلك في أول خطاب بعد إعلان وسائل إعلام أميركية فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وتعهد جو بادين، أن يكون "رئيساً يجمع ولا يقسم"

وقال بايدن "حان الوقت لتنحية الخطاب القاسي وأن نحرز تقدما ولإحرازه يجب ألا ننظر إلى خصومنا على أنهم أعداء، هم ليسوا أعداء، هم أميركيون.. حان وقت مداواة الجراح لأميركا".

كما قال إن الشعب الأميركي "قام بإيصال نصر مقنع"، مؤكدا أنه في الوقت الراهن "لا نرى ولايات زرقاء وأخرى حمراء نرى الولايات المتحدة".

وبين "نتفهم خيبة من صوتوا الرئيس ترامب لكن لنعط بعضنا فرصة ونتخلى عن الخطاب الحاد".

كما أعلن انه سيباشر منذ الاثنين بتشكيل لجنة من الخبراء للتعامل مع فيروس كورونا.

من جانبها قالت نائبة الرئيس الأميركي المنتخب كامالا هاريس، إنه تم البدء بفتح صفحة جديدة في الولايات المتحدة، وإن جو بايدن سيعمل على علاج جراح البلاد.

وأضافت هارس في كلمة لها عقب إعلان جو بايدن رئيسا منتخبا الولايات المتحدة الأميركية، إن بايدن لديه قدرة على تخطي كافة الحواجز التي تعيشها بلادنا.

لم يقر بعد منافسه الرئيس الحالي، دونالد ترامب، بالنتائج التي أعلن فوز بايدن.

وكانت شبكة "سي.أن.أن" الإخبارية قالت إن بايدن حصل على 274 صوتا في المجمع الانتخابي بعد تأكد فوزه بولاية بنسلفانيا (20 صوتا)، مع العلم بأن بياناتها لم تلحظ نتائج ولاية أريزونا.

أما وكالة أسوشيتد برس فقالت إن بايدن وصل للرقم 284 بعد فوزه بولاية بنسلفانيا، إلى جانب ولاية أريزونا التي تم إعلان فوزه فيها قبل ذلك بعدة أيام، لكن ليس من قبل جميع وسائل الإعلام الأميركية.

كما أشارت شبكتا "أن.بي.سي" و"سي.بي.أس" إلى أن بايدن فاز بالسباق الرئاسي على حساب الرئيس الحالي الجمهوري دونالد ترامب. ولاحقا ذكرت أسوشيتد برس أن بايدن فاز بولاية نيفادا، ليحصد 290 صوتا من أصوات الكلية الانتخابية.

ويحتاج أي مرشّح في الانتخابات الأميركية للفوز بأصوات 270 من أعضاء الهيئة البالغ مجموعهم 538 والتي تقرر رسميا الرئيس المقبل.

وبايدن الوسطي التقليدي اختار كامالا هاريس، أول امرأة من أصحاب البشرة الملونة تترشح للمنصب، كنائبته.

وكتبت هاريس في تغريدة "ما هو على المحك في هذه الانتخابات يتخطى بكثير جو بايدن وأنا نفسي. الأمر يتعلق بروح أميركا وتصميمنا على الكفاح من أجلها. ثمة عمل هائل ينتظرنا، دعونا نبدأ".







