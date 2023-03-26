بايدن يوجه رسالة للكونغرس بشأن الضربات الجوية الأخيرة في سوريا

وجّه الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الأحد، رسالة أبلغ الكونغرس فيها عن تفاصيل الضربة الجوية لمواقع مرتبطة بإيران في سوريا بعد اعتداء المسيرة الأخير.

وقال بايدن إن "قواتنا شنت هجومها ردا على الهجمات الماضية والتهديدات بشن هجمات بالمستقبل".

وأضاف: "الضربات الأميركية استهدفت منشآت يستخدمها الحرس الثوري للقيادة وتخزين الذخائر"، مشددا على أن "هجماتنا حرصت على عدم وقوع إصابات بين المدنيين".

وتابع: "ضرباتنا جاءت لتعزيز الأمن القومي والحفاظ على مصالح الولايات المتحدة".

واختتم بالقول: "سيتم توفير معلومات إضافية في ملحق سري للكونغرس".