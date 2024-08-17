بايدن يوجه تحذيراً لإيران و"ميليشياتها": لا تقوضوا مفاوضات وقف الحرب في غزة

شفق نيوز/ وجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم السبت، رسالة تحذيرية صارمًا إلى إيران و"الميليشيات التي تدعمها"، مشددًا على ضرورة عدم اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تعرقل المفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وفي بيان صدر عن البيت الأبيض، أعلن بايدن أنه سيكلف وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، بزيارة إسرائيل خلال هذا الأسبوع، وذلك "لتأكيد دعمه القوي لأمن إسرائيل".

وأكد بايدن في بيانه: "سأرسل الوزير بلينكن إلى إسرائيل لتأكيد دعمي الثابت لأمنها، ومواصلة جهودنا الحثيثة لإبرام هذا الاتفاق. ومع اقتراب وقف إطلاق النار الشامل والإفراج عن الرهائن، يجب على جميع الأطراف في المنطقة تجنب أي خطوات تعرقل هذه العملية".

وفي حديثه للصحفيين من المكتب البيضاوي يوم أمس الجمعة، أعرب الرئيس الأمريكي عن تفاؤله بشأن المفاوضات، قائلاً: "نحن الآن أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى اتفاق"، مؤكدًا أن هناك فرصة حقيقية لتحقيق وقف إطلاق النار، وأن الأمور تعتمد على ما سيحدث خلال الأيام القادمة.

وفي سياق متصل، أجرى بايدن أمس الجمعة محادثات هاتفية منفصلة مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لمناقشة التقدم الذي تم إحرازه في محادثات وقف إطلاق النار التي تجري في الدوحة.

وصرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، شون سافيت، أن بايدن استعرض التقدم الكبير الذي تم تحقيقه خلال يومين من المحادثات في الدوحة بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

المصدر: CNN