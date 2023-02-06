بايدن يوجه الوكالة الأميركية للتنمية لتقييم خيارات الاستجابة للزلزال في تركيا وسوريا

شفق نيوز/ وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الاثنين، الوكالة الأمريكية للتنمية، لتقييم خيارات الاستجابة للزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، ووصل مداه لعدة دول.

وكانت تركيا أعلنت حالة الطوارئ على المستوى الرابع في البلاد جراء الزلزال، والذي يتيح تلقي مساعدات دولية.

وبحسب وسائل إعلام متعددة فإن الضحايا جراء الزلزال الذي ضرب تركيا ارتفع إلى 76 قتيلا ونحو 440 جريحا.

من جهتها ذكرت مصادر سورية، أن عدد الضحايا في سوريا جراء الزلزال وصل إلى 99 قتيلا ونحو 330 جريحا.

انهارت عشرات المباني ايضا في تركيا وسوريا جراء الزلزال العنيف الذي وصل مداه ايضاً إلى العراق ولبنان ومصر وقبرص ودول اخرى.

وأشار المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إلى أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات بالقرب من مدينة كهرمان مرعش بجنوب تركيا، بينما قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إنه يجري تقييم احتمال حدوث موجات مد عملاقة "تسونامي".

وضرب زلزال بقوة 7,8 درجات جنوب تركيا قرب مدينة غازي عنتاب (جنوب شرق) وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.

وقع الزلزال الساعة 4,17 (01,17 ت غ) على عمق نحو 17,9 كلم.

وبحسب الوكالة الحكومية التركية لإدارة الكوارث AFAD، بلغت قوة الزلزال 7,4 درجات.