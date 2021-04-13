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بايدن يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان: عام صعب

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-13T03:21:32+0000
بايدن يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان: عام صعب

شفق نيوز/ أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تهنئته للجاليات المسلمة في الولايات المتحدة والمسلمين حول العالم بحلول شهر رمضان.

وقال بايدن في بيان له: "نوجه أنا وجيل (السيدة الأمريكية الأولى) أحر تحياتنا وأطيب تمنياتنا إلى الجاليات المسلمة في الولايات المتحدة وحول العالم. رمضان كريم".

وتابع: "نظرا لأن العديد من إخواننا الأمريكيين يبدؤون الصيام غدا، فإننا نتذكر مدى صعوبة هذا العام في ظل وباء كورونا، حيث لا يمكن للأصدقاء والأحباء أن يجتمعوا معا للاحتفال، وستفتقد الكثير من العائلات أحباءها أثناء وجبات الإفطار".

كما أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالمناسبة في تغريدة عبر "تويتر" عن تمنيه للمسلمين في الولايات المتحدة وأنحاء العالم بأن يكون شهر رمضان شهرا ينعم بالفرح والسلام والازدهار.

وأضاف: "رمضان مبارك".

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