بايدن يهدد إيران بـ"تحرك عسكري مباشر" في حال دخولها بالمواجهة مع إسرائيل

شفق نيوز/ هددت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الثلاثاء، إيران بـ"تحرك عسكري مباشر" في حال دخولها بالمواجهة مع إسرائيل.

ونقلت قناة "الجزيرة" القطرية عن مصادر إيرانية مطلعة قولها، إن "إدارة بايدن سلمت ممثل طهران بالأمم المتحدة رسالة عن الأوضاع بالأراضي الفلسطينية".

وأوضحت المصادر، أن "رسالة واشنطن تضمنت 4 بنود وتطالب طهران بتبني نهج خفض التصعيد تجاه ما يجري بغزة".

وأشارت المصادر الى أن "رسالة واشنطن تحذر أن دخول إيران المباشر بالمواجهة سيقابل بتحرك عسكري أمريكي مباشر".

ويأتي هذا التهديد، بعد تهديد مماثل لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان وحزب الله اللبناني والفصائل الشيعية العراقية والحوثيين، بأنهم سيتدخلون في الحرب الدائرة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في حال دخول أمريكا بشكل مباشر.