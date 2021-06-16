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بايدن يهاجم مراسلة CNN: "أنتِ في المهنة الخطأ" (فيديو)

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-16T19:50:20+0000
بايدن يهاجم مراسلة CNN: "أنتِ في المهنة الخطأ" (فيديو)

شفق نيوز/ هاجم الرئيس الأمريكي، جو بايدن أحد المراسلين في نهاية مؤتمره الصحفي في جنيف بعد أن سأله عن سبب "ثقته" من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيغير "سلوكه الخبيث".

وبحسب شبكة FOX NEWS فإن بايدن الذي كان يغادر المنصة بعد أن قال إنه ملتزم بإطلاق سراح الأمريكيين المسجونين في روسيا، استدار باتجاه مراسلة شبكة CNN وقال: "لست واثقا من أنه سيغير سلوكه... ماذا بحق الجحيم  ماذا تفعل طوال الوقت؟".

وعندما حاولت المراسلة كيتلين كولينز الكلام، رفع بايدن إصبعه وتابع الكلام قائلا: "متى قلت أنني واثق؟ لنصحح الأمور.. قلت إن ما سيغير سلوكه هو إذا تفاعل العالم معه وقلل من مكانته في العالم.. لست واثقا من أي شيء، أنا فقط أقول الحقيقة".

وردت كولينز على بايدن قائلة: "ولكن نظرا لأن سلوكه السابق لم يتغير، وفي المؤتمر الصحفي بعد جلوسه معك لعدة ساعات، نفى بوتين أي تورط في هجمات إلكترونية وقلل من شأن انتهاكات حقوق الإنسان.. فكيف يمكن أن نقول أن الاجتماع كان بناء؟".

فما كان من بايدن إلا أن قال لها: "إذا لم تفهمي ذلك فأنت في المهنة الخطأ"، ثم مشى مبتعدا عن المنصة.

وفي وقت لاحق، قدم بايدن اعتذاره عن نبرته مع كولينز، قائلا في تصريح من على مدرج المطار قبل ركوب طائرة الرئاسة إنه كان يجب أن يكون "رجلا حكيما".

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