بايدن يهاجم ترامب: مجرم مدان يحاول رئاسة أمريكا لأول مرة في تاريخها

شفق نيوز/ انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن بشدة منافسه الجمهوري دونالد ترامب ووصفه بأنه "مجرم مدان" للمرة الأولى منذ إدانة الأخير في محاكمة جنائية تاريخية الأسبوع الماضي.

وقال بايدن خلال مناسبة انتخابية لجمع التبرعات في ولاية كونيتيكت "يا رفاق، لقد دخلت الحملة منطقة مجهولة"، متابعا "لأول مرة في التاريخ الأمريكي يسعى الآن رئيس سابق ومجرم مدان للوصول إلى منصب الرئاسة".

واعتبر بايدن أن هجوم ترامب على النظام القضائي الأمريكي أكثر خطورة، إذ ألقى الرئيس السابق باتهامات دون أدلة حول تلفيق القضية.

وأضاف بايدن "على الرغم مما يثيره هذا الأمر من قلق، الأكثر ضررا هو الهجوم الشامل الذي يشنه دونالد ترامب على نظام العدالة الأمريكي".

ورأى الرئيس الديموقراطي أن ترامب الذي خسر انتخابات 2020، سيشكل تهديدا أكبر في حال فوزه بولاية ثانية.

وقال بايدن "شيء ما أصاب هذا الرجل حقا بعد عام 2020"، مضيفا أن هذا "يصيبه بالجنون حرفيا".

كما انتقد بايدن تلميحات ترامب بأن إدخاله السجن قد يكون بمثابة "نقطة تحول" بالنسبة إلى مؤيديه، وهو تحذير من شأنه أن يغذي المخاوف من العنف السياسي مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر

وأضاف أمام أنصاره "هو يقول إنه إذا خسر فسيكون هناك حمام دم في أميركا. أي نوع من الرجال هذا؟".

وكان قد اعتبر ترامب أن صدور عقوبة بالسجن بحقه بشأن قضية شراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز قد تكون "نقطة تحول" بالنسبة لمؤيديه.

وبات الجمهوري المرشح لانتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أول رئيس أمريكي سابق تتمّ إدانته جنائيا.

ولا يزال ترامب يواجه ثلاث قضايا جنائية أخرى، لكن من غير المرجح محاكمته فيها قبل الانتخابات. وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات في جميع القضايا ووصف الاتهامات بأنها مؤامرة ديمقراطية لمنعه من خوض سباق الرئاسة.

ويستغل ترامب قرار إدانته لتكثيف جهوده لجمع التبرعات لحملته الانتخابية لكنه لم يسع بطريقة أخرى إلى حشد مؤيديه، على خلاف تصريحاته التي احتج فيها على خسارته عام 2020 أمام بايدن وتسببت في شن أنصاره هجوما على مبنى الكابيتول في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021.

وقال ترامب إنه سيقبل أي قرار يصدر ضده بالإقامة الجبرية أو سجنه بعد أن أدانته هيئة محلفين في نيويورك الأسبوع الماضي، لكنه يرى أن قبول ذلك سيكون صعبا على الجمهور.

وأضاف في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أذاعتها المحطة الأحد "لست متأكدا من أن الناس لن تعترض... أعتقد أنه سيكون من الصعب على الجماهير أن تتقبل الأمر. كما تعلمون.. في مرحلة ما، هناك نقطة انهيار".

ولم يوضح ترامب ما يظن أنه قد يحدث عند الوصول إلى هذه المرحلة. ومن المقرر أن تصدر العقوبة بحقه بعد إدانته في 11 يوليو/ تموز أي قبل أربعة أيام من تجمع الجمهوريين لاختيار مرشحهم الرئاسي رسميا لمنافسة الديمقراطي جو بايدن على الرئاسة في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني.