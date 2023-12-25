بايدن يهاجم الإعلام بسبب "التغطية الإخبارية" لاقتصاد أمريكا

شفق نيوز/ هاجم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الاثنين، وسائل الإعلام، وانتقد التغطية الإخبارية لاقتصاد الولايات المتحدة، في الوقت الذي يواجه فيه ردود فعل عنيفة متزايدة من الناخبين بسبب تعامله مع التضخم.

وأعرب بايدن، عن ثقته في الاقتصاد وهاجم المراسلين بالطريقة التي تم تصويره بها، مردفاً بالقول: "الأمور جيدة، ألقوا نظرة".

وعندما سُئل عن توقعاته الاقتصادية لعام 2024، وفقًا لنص نشره البيت الأبيض: قال "ابدأوا في الكتابة عن الأمر بالطريقة الصحيحة".

وتعتبر انتقادات بايدن هي أحدث وميض إحباط من الرئيس بشأن كيفية رؤية الأمريكيين لاقتصاد بلادهم، وبعد فترة ركود كوفيد-19 سن بايدن تشريعات بتريليونات الدولارات من الإغاثة الاقتصادية والاستثمارات بُعيد فترة وجيزة من توليه منصبه في عام 2021.

وبلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة 3.7% فقط في نوفمبر، وهو أعلى بالكاد من مستوى ما قبل الوباء البالغ 3.5%، والذي كان في أدنى مستوى خلال خمسة عقود.

كما انخفض التضخم السنوي بشكل حاد من ذروته البالغة 9.1% في يونيو 2022 إلى 3.1% في نوفمبر، وتحدى الاقتصاد التوقعات واسعة النطاق بحدوث ركود.