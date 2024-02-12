بايدن ينضم إلى "تيك توك" ويشارك بأول فيديو وينشر صورة مخيفة على"إكس"

شفق نيوز/ رغم حرب إدارته ومخاوفها من تيك توك، فقد انضم الرئيس الأميركي جو بايدن إلى التطبيق الصيني في محاولة منه لجذب الشباب إلى حملته الانتخابية، لمحاولة البقاء في البيت الأبيض لدورة ثانية.

"مرحبا يا رفاق"

فقد نشرت حملة الرئيس الديمقراطي مقطع فيديو من نهائي دوري كرة القدم الأمريكية "سوبر بول"، وأرفقت بالفيديو تعليق: "مرحبا يا رفاق".

فيما قال مسؤولون في الحملة إن هدف إنشاء الحساب الوصول إلى ناخبين على كافة منصات التواصل الاجتماعي.

"الوصول للشباب والمراهقين"

إلا أن المثير في الخطوة أن إدارته طلبت مرارا بحظر التطبيق الصيني من الأجهزة الحكومية جرّاء مخاوف متعلقة بالخصوصية.

لكنه بايدن يحاول على ما يبدو الوصول إلى الناخبين الشباب والمراهقين، الذين أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أنهم غير راضين عن سياسته الخارجية، وسط تراجع شعبيته بين صفوفهم.

صورة مخيفة

في الأثناء، وعلى منصة إكس، نشر بايدن صورة له صباح اليوم الاثنين وأشعة الليزر تخرج من عينه، وعلق عليها "كما خططنا له" ما أثار موجة من التساؤلات حولها، لدرجة أن بعض المتابعين ظنوا أن الصورة منشورة على حساب ساخر يحمل اسم الرئيس الأميركي.

وظهر الرئيس الحالي في هذه الصورة المخيفة بعينين باللون الأحمر، مع أشعة الليزر تخرج منها

فوز حبيب سويفت

أتت هذه الصورة غداة الحدث الرياضي الأبرز في الولايات المتحدة وهو نهائي مباريات الـ"سوبر بول" بين فريق "كنساس سيتي شيفز" و"سان فرانسيسكو فورتي ناينرز".

وانتهت المباراة فجر اليوم الاثنين مع فوز فريق "كنساس سيتي شيفز"، الذي يضم في صفوفه اللاعب ترافيس كيلسي، وهو الحبيب الحالي للفنانة الشهيرة تايلور سويفت، التي أيدت بايدن في انتخابات 2020 ويأمل في نيل دعمها ضد ترامب في سباق 2024.