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بايدن يناقش مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين خطة الإغاثة من كورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-01T06:06:06+0000
بايدن يناقش مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين خطة الإغاثة من كورونا

شفق نيوز/ أعلن البيت الأبيض، يوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه دعوة إلى سناتور ولاية مين سوزان كولينز وأعضاء جمهوريين آخرين في مجلس الشيوخ إلى البيت الأبيض لمناقشة خطة إغاثة من فيروس كورونا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن بايدن تحدث مع كولينز، التي كانت إحدى أعضاء مجلس الشيوخ العشرة الجمهوريين الذين أرسلوا رسالة إلى الرئيس تطلب فيها عقد اجتماع.

وأضافت بساكي: "تحدث الرئيس مع السناتورة كولينز، ودعاها بالإضافة إلى موقعي الرسالة الآخرين للحضور إلى البيت الأبيض في وقت مبكر من هذا الأسبوع من أجل تبادل كامل لوجهات النظر".

وحث 10 من الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي بوقت سابق الرئيس الديمقراطي على مراجعة خطته لتحفيز الاقتصاد البالغ قيمتها 1,9 تريليون دولار، بهدف إيجاد "حل وسط" يقبله كلا الحزبين.

وقال الجمهوريون إن خطتهم تتقاطع مع دعوة بايدن زيادة التمويل للدفع بالتطعيم واختبارات كورونا بالإضافة إلى دعم المدارس ومراكز رعاية الأطفال، لكنهم أشاروا إلى أن خطتهم ستشمل المزيد من المساعدة المستهدفة للأسر المحتاجة وتمويلا إضافيا للشركات الصغيرة.

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