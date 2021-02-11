بايدن يلغي "حالة طوارئ" أعلنها سلفه ترامب

شفق نيوز/ ألغى الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، حالة الطوارئ التي أعلنها سلفه دونالد ترامب، من أجل تمويل بناء جدار حدودي مع المكسيك.

ووقّع الرئيس الديموقراطي فور وصوله إلى البيت الأبيض سلسلة أوامر تنفيذية نص أحدها على وقف بناء جدار عند الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وكانت الحكومة المكسيكية قد رحبت بتوقيع بايدن الأمر التنفيذي الذي بموجبه سيعلق بناء جدار عند الحدود بين البلدين، كما أشادت بعزمه على إصلاح قوانين الهجرة في الولايات المتّحدة.

وتقدم بايدن إلى الكونغرس مشروع قانون لإصلاح نظام الهجرة. ويتيح المشروع خصوصا تسوية أوضاع نحو 700 ألف من "الحالمين"، المهاجرين الأجانب الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني وكانوا لا يزالون أطفالاً وعاشوا فيها منذ ذلك الحين.

وكانت الإدارة الديموقراطية السابقة برئاسة باراك أوباما أقرّت برنامجاً باسم "داكا" لحماية هؤلاء "الحالمين" من الترحيل، لكنّ إدارة الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب، الذي جعل من محاربة الهجرة غير الشرعية أحد مداميك رئاسته، ألغى هذا البرنامج في 2017.

وكان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور قال إنّه يشارك الأولويات التي وضعها بايدن لبدء ولايته، ولا سيّما ملف الهجرة، القضية الحسّاسة للمكسيك في علاقاتها مع الولايات المتحدة.

وقال لوبيز أوبرادور قبيل أداء بايدن اليمين الدستورية "أتّفق مع مقارباته الرئيسية الثلاث.. إنّها مهمّة للغاية: (مكافحة) الجائحة والتعافي الاقتصادي والهجرة"، متمنيا للرئيس الأميركي الجديد "ولاية مثمرة".