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بايدن يلحق بترامب في ولايتين حاسمتين جديدتين

Category: عربي ودولي

Date: 2020-11-06T04:47:59+0000
بايدن يلحق بترامب في ولايتين حاسمتين جديدتين

شفق نيوز/ أعلن مركز إديسون للأبحاث إن المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، قلص الفارق مع الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا إلى أقل من 0.1 في المئة

وقال المركز الأمريكي إنه بعد فرز 94 % من الأصوات في ولاية بنسلفانيا الحاسمة، حصل ترامب على 49.9 % وبايدن على 48.9 %.

كما تراجع تقدم ترامب في ولاية جورجيا مع تواصل فرز الأصوات في الولاية، إلى أقل من 2000 صوت.

وللدى الولاية ما يقرب من 16 ألف بطاقة اقتراع يتم فرزها. 

​من جانبه، قال مركز إديسون للأبحاث إنه بعد فرز 99 % من الأصوات في ولاية جورجيا الحاسمة، حصل ترامب على 49.4 % من الأصوات مقابل 49.4 % لبايدن. 

وتشير النتائج الأولية إلى اقتراب المرشح الديمقراطي جو بايدن من الفوز، فقد حطم بايدن، الرقم القياسي بحصده أكبر عدد من الأصوات يحصل عليه مرشح رئاسي في التاريخ الأمريكي.

وجرت، يوم الثلاثاء الماضي، عمليات الاقتراع المباشر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون شخص بأصواتهم بشكل مبكر عبر البريد والتصويت عن بعد، ما يمثل مشاركة قياسية في هذه الآلية التي اقتضتها متطلبات جائحة فيروس كورونا.

ويعتبر هذا السباق الانتخابي الأشرس منذ عقود، حيث يأتي في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا وأزمة اقتصادية وارتفاع مستوى بطالة حاد والتوتر الناجم عن العنصرية وعنف الشرطة وما يرافقه من احتجاجات واسعة.

 

 

 


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