بايدن يلتقي رئيس فرنسا المتوفى منذ 30 عاماً.. كيف؟

شفق نيوز/ قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الثلاثاء، إنه التقى مؤخرا الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران الذي توفي منذ 30 عاما، في واحدة من مواقف زلات لسانه المتكررة.

وتحدث بايدن، خلال كلمة له أمام حشد من الناس في لاس فيغاس بولاية نيفادا، عن لقاء جمعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماع مجموعة السبع في إنجلترا، بعد بضعة أشهر من تولي بايدن السلطة في البيت الأبيض.

وتذكر بايدن قائلا: "جلست وقلت: لقد عادت أمريكا. ونظر إلي ميتران من ألمانيا -أعني من فرنسا- وقال...". وبدا أن بايدن سرح في أفكاره قبل أن يجمعها لينهي الجملة قائلا: "حسنا، لكم من الوقت ستعود؟"، مردفاً بالقول: "المستشار الألماني سألني كيف سيكون رد فعلي - وبالتالي الولايات المتحدة - إذا اقتحم آلاف الأشخاص، افتراضيا، مجلس العموم البريطاني وقتلوا اثنين من ضباط الشرطة البريطانية، لوقف انتخاب رئيس الوزراء".