بايدن يكشف "نتائج تحقيق" حول قصف مستشفى غزة: وجهت أسئلة "قاسية" لنتنياهو

شفق نيوز/ كشف الرئيس الاميركي جو بايدن، يوم الأربعاء، "نتائج تحقيق" حول قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة والذي سقط فيه اكثر من 800 ضحية اغلبهم نساء وأطفال.

وقال بايدن بحسب ما نشرته قناة "الحدث" السعودية، إن ة "تعليقه وتلميحه بتورط "الفريق الآخر"، وليس إسرائيل، يستند إلى بيانات عرضتها عليه وزارة الدفاع الأميركية قبيل سفره إلى تل أبيب، وفق ما نقلت رويترز.

وأضاف، "وجهت لنتنياهو أسئلة قاسية خلال اجتماعي معه".

وأكد الرئيس الاميركي أن "بلاده ستردع أي جهة ترغب في اتساع رقعة الصراع في فلسطين".

وقضى ما يزيد عن 800 فلسطيني فيما أصيب مئات آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة.