بايدن يكشف عن اتفاق بشأن غزة يسمح لإسرائيل التطبيع مع السعودية

شفق نيوز/ كشف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الجمعة، عن خريطة طريق إسرائيلية، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج عن الرهائن، فيما أشار إلى أن هذا الأمر سيسمح لتل أبيب بالاندماج في المنطقة والتوصل لاتفاق تطبيع تاريخي مع السعودية.

وقال بايدن، في كلمة له، تابعتها وكالة شفق نيوز: "آن الأوان لبدء مرحلة جديدة يعود فيها الرهائن إلى بيوتهم، ولهذه الحرب (حرب غزة) أن تنتهي ولليوم التالي أن يبدأ".

وأضاف أن "إسرائيل تقدمت بمقترح جديد لإنهاء الحرب، من ثلاث مراحل، الأولى تتضمن عودة الفلسطينيين في غزة إلى منازلهم، والثانية يتم تبادل كل الأسرى الأحياء بما في ذلك الجنود الإسرائيليون، والثالثة تشمل إعادة إعمار قطاع غزة".

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن "المقترح الإسرائيلي يتضمن وقفا للأعمال القتالية لستة أسابيع في المرحلة الأولى"، معرباً عن مخاوفه من "مخاطر أن تزيد عزلة إسرائيل على مستوى العالم، إن لم يتم هذا المقترح".

تابع: إسرائيل تريد ضمان عدم قدرة حماس على تنفيذ هجوم آخر على غرار 7 أكتوبر.. لذا أحث القيادة الإسرائيلية على أن تقف وراء مقترح الصفقة الجديد رغم أي ضغوط".