بايدن يكشف عن اتصالات مع دول عربية لـ"تخفيف" عواقب هجوم "حماس"

شفق نيوز / كشف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم السبت، عن تواصل بين الولايات المتحدة وحكومات إسرائيل ومصر والأردن والأمم المتحدة، لزيادة الدعم وتخفيف العواقب الإنسانية لهجوم حماس، وتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف تدفق المساعدات، والدعوة إلى احترام قانون الحرب.

وفي إطار هذا المسعى، زار وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، كلا من إسرائيل والأردن وقطر والبحرين والسعودية ومن المقرر أن يزور أيضا الإمارات ومصر.

والسبت، أكد بلينكن عقب لقائه بوزير الخارجية السعودية، فيصل بن فرحان، أهمية الحفاظ على المساعدات الإنسانية في غزة ومنع سقوط ضحايا من المدنيين، من خلال إنشاء مناطق آمنة داخل غزة.

وأسفر هجوم حماس على إسرائيل قبل أسبوع عن مقتل نحو 1300 قتيل ومئات الجرحى بالإضافة إلى اختطاف العشرات واقتيادهم إلى غزة، ما أشعل فتيل حرب جديدة بين الحركة وإسرائيل، حيث قصفت الأخيرة القطاع بشكل شبه متواصل طيلة الفترة التي أعقبت الهجوم.

وبلغت حصيلة القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي 2215 شخصا، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحركة حماس صباح السبت.