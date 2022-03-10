بايدن يقر: العقوبات على روسيا أضرت بنا

شفق نيوز / عزا الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الخميس، معدل التضخم غير المسبوق في بلاده والمسجل للمرة الأولى في 40 عاما، إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا جراء اجتياحها أوكرانيا.

وقال بايدن، إن "تقرير التضخم الصادر عن وزارة العمل اليوم تذكير بأن الميزانيات الأمريكية آخذة في النفاد بسبب ارتفاع الأسعار".

وأضاف أن "العائلات الأمريكية بدأت تشعر بآثار ارتفاع الأسعار بسبب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، مردفاً بالقول: "كما قلت منذ البداية، سندفع ثمن فرض العقوبات القاسية ردا على حرب بوتين غير المبررة".

واعترف بايدن في وقت سابق أن العقوبات الأمريكية ستضرب كذلك اقتصاد بلاده. وواصلت أسعار السلع الاستهلاكية بالولايات المتحدة ارتفاعها خلال الشهر الجاري، حيث بلغت نسبة التضخم مستوى جديدا كان الأعلى منذ 1982 على خلفية ارتفاع أسعار الوقود تزامنا مع الأزمة الأوكرانية.

ويأتي ذلك، في وقت دخلت العمليات العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية، يومها الرابع عشر، تحت شعار "حماية إقليم دونباس" الذي يضم دونيتسك ولوغانسك الدولتين التي اعترف بهما بوتين مؤخراً.

وفرضت دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان، وأستراليا، عقوبات اقتصادية "غير مسبوقة" على روسيا، إضافة إلى تحشيد الدعم العسكري لدول "الناتو" المحاذية لأوكرانيا، رداً على تحرك بوتين العسكري داخل الأراضي الأوكرانية.