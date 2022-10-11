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بايدن يقرر إعادة تقييم علاقة امريكا بالسعودية بعد خفض "أوبك+" إنتاج النفط

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-11T13:46:35+0000
بايدن يقرر إعادة تقييم علاقة امريكا بالسعودية بعد خفض "أوبك+" إنتاج النفط

شفق نيوز/ قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الثلاثاء، إعادة تقييم علاقة امريكا بالسعودية بعد خفض "أوبك+" إنتاج النفط.

وذكر البيت الأبيض، أن "الرئيس بايدن يعيد تقييم علاقة الولايات المتحدة بالسعودية بعدما أعلنت "أوبك+" الأسبوع الماضي أنها ستخفض إنتاج النفط".

ووافقت دول تحالف "أوبك بلاس" الذي يضم دول منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين من خارجها بينهم روسيا، خلال اجتماعها الأربعاء الماضي في فيينا، على قرار بخفض كبير في الإنتاج بمقدار مليوني برميل في اليوم اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال محللون إن هذه الخطوة من المحتمل أن تؤدي إلى إجراءات مضادة أميركية.

وردا على هذه الخطوة، اعتبر البيت الأبيض الأمريكي أن "أوبك بلاس تقف إلى جانب روسيا"، وقال إن الرئيس بايدن "يشعر بخيبة أمل من القرار "القصير النظر".

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