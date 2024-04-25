بايدن يعين مبعوثة جديدة "خاصة" في الشرق الأوسط

شفق نيوز/ عيّن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الخميس، ليز غراندي مبعوثة خاصة جديدة للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط، خلفاً للمبعوث السابق ديفيد ساترفيلد.

واستحدث بايدن، هذا المنصب "في أعقاب هجمات حماس التي وقعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لقيادة الدبلوماسية الإقليمية الأمريكية، وزيادة المساعدات الإنسانية لغزة" حسبما جاء في بيان لوزير الخارجية أنتوني بلينكن.

وأضاف البيان: "على مدى الأشهر السبعة الماضية كان ديفيد ساترفيلد، وهو أحد كبار الدبلوماسيين لدينا وأكثرهم خبرة يقود هذه الجهود. وكانت مساهماته المتواصلة ضرورية لتوسيع جهود المساعدات الإنسانية في غزة".

وكانت ليز غراندي قد شغلت مؤخراً منصب الرئيس والمدير التنفيذي للمعهد الأميركي للسلام. وهي تتمتع بما يقرب من ثلاثة عقود من الخبرة الخارجية في قيادة وإدارة وتنسيق العمليات المعقدة واسعة النطاق للأمم المتحدة بشأن بعض الأزمات الأكثر صعوبة.

وتتمتع غراندي بخلفية واسعة في العمل في أفريقيا والشرق الأوسط بما في ذلك عملها كرئيسة لعمليات الأمم المتحدة الإنسانية والتنموية في اليمن حيث قامت بتنسيق إحدى أكبر عمليات الأمم المتحدة على مستوى العالم.