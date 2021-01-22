بايدن يعمل على تغيير كلمة واحدة في قانون الهجرة قد تحدث تحولاً

شفق نيوز/ يعمل الرئيس الأمريكي جو بايدن على ازالة كلمة من قانون الهجرة الأميركية قد تشكل تحولاً محورياً في الإصلاح الشامل للهجرة الذي يدفع به سيد البيت الأبيض الجديد.

وهذه الكلمة، التي يريد بايدن إزالتها أو تغييرها من قوانين الهجرة الأميركية، هي Alien بالإنجليزية، وتعني "أجنبي" أو حرفيا "غريب"، واقترح بدلا منها كلمة noncitizen أو "غير مواطن".

ولا شك أنها خطوة مقصودة تهدف إلى الاعتراف بأميركا "كأمة من المهاجرين"، وفقا لملخص مشروع القانون الصادر عن الإدارة الجديدة.

وكان مصطلح "غريب غير شرعي" illegal alien، الذي انتُقد لفترة طويلة باعتباره إهانة غير إنسانية من قبل المدافعين عن حقوق المهاجرين، أصبح أكثر إثارة للجدل خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث شجع بعض كبار المسؤولين الفيدراليين على استخدامه، بينما اتخذت العديد من الولايات والحكومات المحلية إجراءات لحظره.

ويعرّف قانون الولايات المتحدة "الأجنبي" أو "الغريب" على أنه "أي شخص ليس مواطنا أميركيا".

وفي العام الماضي قدم اثنان من المشرعين من كولورادو مشروع قانون لاستبدال مصطلح "غريب غير شرعي" بعبارة "مهاجر غير شرعي"، لكن مشروع القانون لم يصل أبدا إلى قاعة مجلس الشيوخ للتصويت عليه.