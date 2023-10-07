بايدن يعلن وقوف امريكا الى جانب اسرائيل: لن نتركها أبداً

شفق نيوز/ قال الرئيس الأميركي، جو بايدن اليوم السبت، إن الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل دائما، وحذر من أنه لا ينبغي لأي عدو لإسرائيل أن يستغل تلك الهجمات.

وقال بايدن في كلمة له في واشنطن، حول تطورات الأحداث بين إسرائيل وغزة في أعقاب هجوم حماس "هذه ليست اللحظة المناسبة لأي جهة معادية لإسرائيل لاستغلال هذه الهجمات".

وأضاف في كلمته بالبيت الأبيض وبجواره وزير الخارجية أنتوني بلينكن "لن نتركها أبدا" وتابع "دعم حكومتي لأمن إسرائيل ثابت ولن يتزعزع".

ثم أضاف "مسؤولو إدارتي على اتصال مستمر وتنسيق متواصل مع نظرائهم الإسرائيليين" مشيرا إلى أنه اتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو.

وقال "كنت في اتصال مستمر مع نتنياهو بشأن التطورات" مجددا التأكيد على أن الولايات المتحدة قائلا "نقف إلى جانب إسرائيل كما فعلنا دوما منذ تأسيس إسرائيل".

وكشف بايدن أنه طلب من مسؤولي إدارته أن يتواصلوا مع نظرائهم في المنطقة، لمتابعة تطورات الأحداث.