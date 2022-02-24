طموحاته تفوق أوكرانيا.. بايدن: سنشارك في الحرب إذا فكر بوتين في الاعتداء على إحدى دول الناتو

شفق نيوز / هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الخميس، نظيره الروسي فلاديمير بوتين على خلفية الحرب في أوكرانيا، وفيما بيّن أن طموحاته تفوق أوكرانيا ويسعى لاعادة الحقبة السوفيتية، اكد مشاركة الولايات المتحدة في الحرب اذا اعتدت روسيا على احدى دول الناتو

وقال بايدن في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض وتابعته شفق نيوز إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو المعتدي وهو من اختار الحرب على اوكرانيا، ورفض كل المبادرات الدبلوماسية التي قدمتها الولايات المتحدة، ورأينا انتهاكا روسيا صارخا للقانون الدولي ".

وعن طرق المواجهة الأمريكية أوضح بايدن "أمرنا بنقل القوات الامريكية الى استونيا وليتوانيا ورومانيا، ووجهنا بفرض عقوبات جديدة على روسيا وسيكون لها تأثير على الروبل والأسواق الروسية"، مؤكدا " دعم الشعب الاوكراني في الدفاع عن بلاده".

وعاد بايدن لمهاجمة نظيره الروسي قائلا إنه " ليس لدي أي خطط للحديث مع بوتين، وان الرئيس الروسي يحاول إعادة الحقبة السوفيتية، ولن ينجح في تغيير الحدود عبر القوة".

وبلغة متحدية لموسكو اكد بايدن أن ""طموحات بوتين تفوق أوكرانيا، وان امريكا ستدافع عن كل شبر من دول حلف الأطلسي من دون تردد وستشارك في الحرب اذا اعتدى بوتين على احدى دول الناتو".

وتابع بايدن إن "العقوبات التي ستفرض على روسيا ستكون بنفس حدة الصواريخ الروسية ودباباتها، وخيارات فرض عقوبات على بوتين مطروحة على الطاولة"، لكنه امتنع عن الإجابة عن فرض عقوبات فورية على بوتين.