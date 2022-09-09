سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بايدن يعلن موقفه من جنازة اليزابيث: لم اتصل بتشارلز الثالث

Category: عربي ودولي

Date: 2022-09-09T19:12:53+0000
بايدن يعلن موقفه من جنازة اليزابيث: لم اتصل بتشارلز الثالث

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، موقفه من مراسم توديع جنازة الملكة اليزابيث الثانية في المملكة المتحدة.

وقال الرئيس الديمقراطي للصحفيين "لا أعرف التفاصيل بعد لكني سأحضر".

ولم يؤكد موعد الجنازة بعد، لكن يرجح أن تقام في 19 سبتمبر في كاتدرائية ويستمنستر في لندن.

وأشار بايدن إلى أنه لم يتحدث بعد إلى الملك تشارلز الثالث نجل الملكة الراحلة.

وأكد الرئيس الأميركي "لم اتصل به".

وجاء كلام بايدن إلى الصحفيين قبل صعوده إلى الطائرة الرئاسية الأميركية في مطار كولومبوس الدولي في أوهايو حيث ألقى خطابا.

related

تايوان تعد شعبها لمواجهة الصين والاخيرة تبلغ واشنطن بأمر "حاسم"

Date: 2021-11-16 06:56:54
تايوان تعد شعبها لمواجهة الصين والاخيرة تبلغ واشنطن بأمر "حاسم"

بايدن يعتزم إنشاء دولار أمريكي رقمي

Date: 2022-03-09 12:19:22
بايدن يعتزم إنشاء دولار أمريكي رقمي

بايدن إلى الشرق الأوسط يرافقه بلينكن في زيارة هذه أهدافها

Date: 2022-07-13 06:13:14
بايدن إلى الشرق الأوسط يرافقه بلينكن في زيارة هذه أهدافها

"بقوس ونشاب".. اعتقال شاب حاول قتل ملكة بريطانيا

Date: 2022-08-17 13:12:58
"بقوس ونشاب".. اعتقال شاب حاول قتل ملكة بريطانيا

الغموض يخيم على وضع الملكة البريطانية اليزابيث الثانية

Date: 2022-09-08 14:17:04
الغموض يخيم على وضع الملكة البريطانية اليزابيث الثانية

رئيسة وزراء بريطانيا تخاطب الملك باسمه الرسمي الجديد

Date: 2022-09-08 18:53:07
رئيسة وزراء بريطانيا تخاطب الملك باسمه الرسمي الجديد

قادة العراق والعالم حزينون لوفاة "ملكة القلوب" إليزابيث الثانية

Date: 2022-09-08 19:57:01
قادة العراق والعالم حزينون لوفاة "ملكة القلوب" إليزابيث الثانية