بايدن يعلن "موت" الاتفاق النووي مع إيران

شفق نيوز / قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن جهود إحياء الاتفاق النووي مع إيران الذي وقعته الولايات المتحدة العام 2015، وانسحبت منه في 2018، قد "ماتت".

وانتشر مؤخرا فيديو لبايدن، وهو يتحدث مع ناشطين إيرانيين، يقول فيه لنشطاء إيرانيين حضروا حدثا في جنوب كاليفورنيا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي: "إن الاتفاق النووي مات، لكننا لن نعلن ذلك.. القصة طويلة".

وتعليقا على حديث بايدن، قال منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية، جون كيربي، "إن خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) ليست محور تركيزنا في الوقت الحالي وليست على جدول أعمالنا".

وأضاف "نحن ببساطة لا نرى اتفاقا قادما في أي وقت قريب بينما تواصل إيران قمع مواطنيها ودعمها لروسيا في أوكرانيا".

وتابع "لذا فإن ما نركز عليه الآن هو طرق عملية لمواجهة إيران في تلك المجالات وليس على الصفقة الإيرانية".

يذكر أن الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي كانوا قد وقعوا على الاتفاق النووي مع إيران في العام 2015.

وانسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاقية في العام 2018 وأعادت فرض عقوبات شاملة على إيران، فيما ردت طهران بالتخلي التدريجي عن التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.

وبدأ البلدان محادثات حول إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة بعد أن تولى جو بايدن منصبه في يناير/ كانون الثاني 2021.

وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.

وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة.