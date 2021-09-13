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بايدن يعلن "كارثة كبرى" في كاليفورنيا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-13T06:42:57+0000
بايدن يعلن "كارثة كبرى" في كاليفورنيا

شفق نيوز / أعلن البيت الأبيض، يوم الاثنين، توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مرسوماً أعلن فيه "وقوع كارثة طبيعية كبرى" في ولاية كاليفورنيا بسبب حرائق الغابات المسماة "كالدور فاير".

وأكد البيت الأبيض، أن بايدن أمر بتقديم مساعدات فيدرالية للسلطات المحلية في كاليفورنيا، إضافة للجهود المحلية ولجهود الولاية في المناطق المتضررة من الحريق".

وأشار البيان، إلى أنه "تقديم التمويل الفيدرالي للسلطات المحلية بالإضافة إلى عدد من المنظمات غير الربحية، سيتم بهدف تغطية تكاليف أعمال الطوارئ أو إصلاح أو استبدال المرافق المتضررة من الحريق في دائرة إلدورادو.

وبدأ حريق "كالدور" في منتصف آب الماضي، ووفقا للأنباء الواردة، تم حتى الآن احتواء 65٪ منه، وأسفر عن إصابة خمسة أشخاص، فيما دمرت النيران قرابة ألف مبنى.

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