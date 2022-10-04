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بايدن يعلن عقوبات جديدة على إيران

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-04T04:25:51+0000
بايدن يعلن عقوبات جديدة على إيران

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين أنّ الولايات المتّحدة ستفرض هذا الأسبوع عقوبات جديدة على إيران على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.

وقال بايدن في بيان إن "الولايات المتحدة ستفرض هذا الأسبوع تكاليف إضافية على مرتكبي أعمال العنف ضدّ المتظاهرين السلميين. سنواصل محاسبة المسؤولين الإيرانيين ودعم حقوق الإيرانيين في التظاهر بحريّة".

وأضاف أنّ الولايات المتّحدة "قلقة بشدّة إزاء التقارير الواردة عن استمرار العنف المتزايد ضدّ متظاهرين في إيران، بما في ذلك ضدّ طلاب ونساء".

وتشهد مدن إيرانية منذ زهاء ثلاثة أسابيع، احتجاجات أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر بعد ثلاثة أيام من توقيفها في طهران من قبل شرطة الأخلاق على خلفية عدم التزامها بقواعد اللباس الإسلامي.

 

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