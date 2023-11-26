بايدن يعلن إطلاق سراح أول أسيرة أمريكية لدى حماس

شفق نيوز / توقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الأحد، إطلاق حركة حماس الفلسطينية، سراح مزيد من الرهائن الأمريكيين في قطاع غزة، وذلك في إطار تعليقه على الإفراج عن طفلة أمريكية، ووصولها إلى إسرائيل.

وتم الإفراج عن أبيغايل إيدان، التي تحمل أيضا الجنسية الإسرائيلية في اليوم الثالث من اتفاق التبادل الذي من المقرر أن يستمر أربعة أيام، وهي أول رهينة تفرج عنها حركة حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة.

وقال بايدن، في كلمة تلفزيونية: "تم الإفراج عن أبيغايل إيدان، وهي طفلة أمريكية تبلغ من العمر أربع سنوات، هي محررة وفي إسرائيل الآن، ويتم تقديم الرعاية لها بعد أن مرت بفترة عصيبة".

وأضاف بعد وقت قصير من الإفراج عن أبيغايل أن "أمها قتلت أمامها عندما هوجم الكيبوتس الخاص بها من قبل حماس في السابع من أكتوبر، وأيضا قتل أباها".

وجاءت كلمة بايدن قبل وقت قصير من إجرائه مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.

وقال بايدن إن "عملية تبادل الرهائن مستمرة وناجحة ويجب أن تستمر"، مؤكدا أنه كان يسعى منذ أسابيع لوقف القتال وإيصال المساعدات.

وجاء إطلاق سراح الطفلة الأمريكية في إطار إطلاق سراح 14 مواطنا إسرائيليا و3 أجانب، كانوا مختطفين في قطاع غزة، في اليوم الثالث من اتفاق التبادل الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس، بوساطة قطرية ومصرية.