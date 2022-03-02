بايدن يعلن دعمه لـ"الشعب الإيراني".. وهاريس تصحح: الأوكراني

شفق نيوز/ قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب ”الشعب الإيراني“ بدلا من الأوكراني، في خطابه الأول حول حال الاتحاد أمام الكونغرس الأربعاء.

الخطأ الذي وقع فيه بايدن عندما كان يحاول التعبير عن دعمه للشعب الأوكراني في ظل العملية العسكرية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، حيث ظهرت نائبته كامالا هاريس خلفه وهي تحاول تصحيحه عندما وقع بالخطأ وتتلفظ بكلمة ”الأوكراني“.

وصفّق أعضاء الكونغرس الأمريكي بحفاوة بالغة للشعب الأوكراني في بداية خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الرئيس جو بايدن في مبنى الكابيتول.

ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه ”ديكتاتور“، وذلك في خطابه عن حالة الاتحاد أمام الكونغرس، بعد أسبوع على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال بايدن في أول خطاب له حول حال الاتّحاد أمام الكونغرس، إنّ ما يقوم به ”ديكتاتور روسي من غزو لدولة أجنبية له أثمان في كلّ أنحاء العالم“، مشدّداً على أنّه ”في المعركة بين الانظمة الديموقراطية وتلك الاستبدادية، أثبتت الديموقراطيات أنّها على قدر التحدّي، ومن الواضح أنّ العالم يختار جانب السلام والأمن“.