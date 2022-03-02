سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بايدن يعلن دعمه لـ"الشعب الإيراني".. وهاريس تصحح: الأوكراني

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-02T06:01:52+0000
بايدن يعلن دعمه لـ"الشعب الإيراني".. وهاريس تصحح: الأوكراني

شفق نيوز/ قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب ”الشعب الإيراني“ بدلا من الأوكراني، في خطابه الأول حول حال الاتحاد أمام الكونغرس الأربعاء.

الخطأ الذي وقع فيه بايدن عندما كان يحاول التعبير عن دعمه للشعب الأوكراني في ظل العملية العسكرية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، حيث ظهرت نائبته كامالا هاريس خلفه وهي تحاول تصحيحه عندما وقع بالخطأ وتتلفظ بكلمة ”الأوكراني“.

وصفّق أعضاء الكونغرس الأمريكي بحفاوة بالغة للشعب الأوكراني في بداية خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الرئيس جو بايدن في مبنى الكابيتول.

ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه ”ديكتاتور“، وذلك في خطابه عن حالة الاتحاد أمام الكونغرس، بعد أسبوع على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال بايدن في أول خطاب له حول حال الاتّحاد أمام الكونغرس، إنّ ما يقوم به ”ديكتاتور روسي من غزو لدولة أجنبية له أثمان في كلّ أنحاء العالم“، مشدّداً على أنّه ”في المعركة بين الانظمة الديموقراطية وتلك الاستبدادية، أثبتت الديموقراطيات أنّها على قدر التحدّي، ومن الواضح أنّ العالم يختار جانب السلام والأمن“.

related

بايدن يدعو الأمريكيين لمغادرة أوكرانيا ويذكرهم: لن نرسل لكم قواتنا

Date: 2022-02-11 04:32:39
بايدن يدعو الأمريكيين لمغادرة أوكرانيا ويذكرهم: لن نرسل لكم قواتنا

أزمة أوكرانيا تتفاعل .. وبايدن يوجه تحذيرا شديد اللهجة لروسيا

Date: 2022-01-23 04:58:42
أزمة أوكرانيا تتفاعل .. وبايدن يوجه تحذيرا شديد اللهجة لروسيا

بايدن يعلن حظر تحليق الطائرات الروسية فوق أمريكا ويصف بوتين بـ"الدكتاتور"

Date: 2022-03-02 04:33:38
بايدن يعلن حظر تحليق الطائرات الروسية فوق أمريكا ويصف بوتين بـ"الدكتاتور"

طموحاته تفوق أوكرانيا.. بايدن: سنشارك في الحرب إذا فكر بوتين في الاعتداء على إحدى دول الناتو

Date: 2022-02-24 19:06:59
طموحاته تفوق أوكرانيا.. بايدن: سنشارك في الحرب إذا فكر بوتين في الاعتداء على إحدى دول الناتو

بايدن يتعهد بـ"رد سريع وحاسم على أي غزو روسي"

Date: 2022-02-13 18:56:29
بايدن يتعهد بـ"رد سريع وحاسم على أي غزو روسي"

بايدن يؤكد فوزه بولاية أريزونا أحد معاقل الجمهوريين

Date: 2020-11-13 04:57:57
بايدن يؤكد فوزه بولاية أريزونا أحد معاقل الجمهوريين

مباشر.. مراسم تنصيب بايدن رئيساً لامريكا

Date: 2021-01-20 15:48:47
مباشر.. مراسم تنصيب بايدن رئيساً لامريكا

بايدن: سندافع عن تايوان بوجه الصين

Date: 2021-10-22 05:55:54
بايدن: سندافع عن تايوان بوجه الصين