بايدن يعلن تعزيز الموقف العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط

شفق نيوز/ أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه وجه بتعزيز الموقف العسكري للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط استنادًا إلى مسؤولياته كقائد أعلى للقوات المسلحة، ووفقًا للصلاحيات الممنوحة له.

شدد في رسالة للكونغرس على أن القوات الأمريكية ستظل متمركزة في المنطقة لحماية المصالح الأمريكية في مواجهة الهجمات التي تشنها إيران ووكلاؤها.

وأضاف بايدن أنه أصدر أوامره بنشر نظام الدفاع الصاروخي "ثاد" في تل أبيب، بالإضافة إلى جنود أمريكيين لتشغيله، طالما كانت هذه الخطوة الدفاعية مبررة.