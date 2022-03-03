بايدن يعقد قمة افتراضية مع قادة تحالف "كواد"

شفق نيوز/ يعقد الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الخميس، قمة افتراضية مع القادة الآخرين في التحالف الرباعي للحوار الأمني (كواد) الذي يضم الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند، حسبما أعلنت نيودلهي.

ويأتي البيان الصادر عن وزارة الخارجية الهندية بعد يوم على محادثة بين رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هي الثانية بينهما منذ الغزو الروسي لأوكرانيا الأسبوع الماضي.

وكانت الولايات المتحدة قد دعت نيودلهي إلى استخدام "نفوذها" لدى موسكو.

ولم يأتِ البيان الهندي على ذكر الأزمة الأوكرانية. وقال إن بايدن وفوميو كيشيدا وسكوت موريسون وناريندرا مودي سوف "يتبادلون الآراء والتقديرات بشأن التطورات المهمة في (منطقة المحيطين) الهندي والهادئ".

وأُطلق التحالف الرباعي لمواجهة توسع نفوذ الصين، وبرزت مخاوف في الهند وغيرها من أن تصرف الأزمة الأوكرانية انتباه واشنطن عن المنطقة.

وقد يمثل الاجتماع فرصة للقادة الآخرين للضغط على مودي لاتخاذ موقف أكثر انتقادا للغزو الروسي لأوكرانيا.

والهند التي كانت تميل للاتحاد السوفياتي خلال الحرب الباردة وترتبط بعلاقات وثيقة مع موسكو، حضت روسيا وأوكرانيا على وقف الأعمال العدائية لكن من دون إدانة الغزو.

وامتنعت، الأربعاء، مجددا عن التصويت على قرار في مجلس الأمن يدين الأعمال الروسية.

وقال بيان وزارة الخارجية الهندية المقتضب إن القادة الأربعة "سيراجعون الجهود المستمرة لتطبيق مبادرات القادة التي أعلن عنها في إطار أجندة كواد المعاصرة والإيجابية".