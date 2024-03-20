بايدن يعرض برنامجه الانتخابي ويهاجم ترامب

شفق نيوز/ التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن مع حشد من أنصاره في رينو بولاية نيفادا يوم الثلاثاء للترويج لمقترحاته المتعلقة بالإسكان اليسير التكلفة وعرض برنامجه الانتخابي، بينما انتقد الرئيس السابق دونالد ترامب لتهديده "بالتراجع عن كل قمنا به".

وعبر بايدن عن ثقته في هزيمة منافسه الجمهوري ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر تشرين الثاني. وسيواصل بايدن طريقه إلى أريزونا وهي ولاية أخرى قد تكون حاسمة في مسعاه للبقاء في السلطة.

وقال بايدن في أثناء توقفه في مقر حملته الانتخابية في رينو "الدعم في أنحاء البلاد حقيقي"، مشيرا إلى أن أكثر من 1.3 مليون شخص قدموا إسهامات لحملته الانتخابية.

وأوضح أن أربعة استطلاعات للرأي صدرت مؤخرا أظهرت تقدمه على ترامب، وقال "سوف نهزمه مرة أخرى".

وزار بايدن عددا من الولايات الحاسمة منذ أن انتقد ترامب بشدة في خطاب حالة الاتحاد هذا الشهر، كما طرح أفكارا يأمل في تنفيذها إذا فاز بولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

وفي ظل مخاوف من أن يسهم ارتفاع الإيجارات وأسعار الفائدة على الرهن العقاري في التأثير سلبا على آراء الناخبين بشأن الاقتصاد، قال بايدن إن الإدارة التابعة له تعمل على زيادة فرص العمل في مجال الطاقة النظيفة وخفض تكاليف الرعاية الصحية ودعم الاقتصاد. أما ترامب فإنه يهدد بخفض الرعاية الصحية وخفض الضرائب على الأغنياء.

وقال بايدن "سنحرص على التعامل مع جميع تلك القضايا التي تؤثر على حياة الناس اليومية".

وانتقد ترامب بايدن بسبب سياساته الاقتصادية وإدارته للتضخم في قطاعات متعددة من الاقتصاد، وهو الأمر الذي قال إنه أثار استياء الناخبين في أنحاء البلاد.