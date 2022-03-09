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بايدن يعتزم إنشاء دولار أمريكي رقمي

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-09T12:19:22+0000
بايدن يعتزم إنشاء دولار أمريكي رقمي

شفق نيوز / قال مسؤولون في البيت الأبيض، يوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيأمر الوكالات الحكومية ببدء العمل على إنشاء دولار أمريكي رقمي.

وذكر أحد المسؤولين الأمريكيين أن "تداعيات احتمال إصدار دولار رقمي عميقة"، مشيراً إلى الدور الحاسم للعملة الأمريكية في الاقتصاد العالمي.

وتابع: "يجب أن نكون مدركين للغاية بشأن هذا التحليل لأن تداعيات تحركنا في هذا الاتجاه عميقة بالنسبة للبلد الذي يصدر العملة الاحتياطية الأولية في العالم". 

وأشار المسؤول إلى أن الولايات المتحدة "يمكن أن تتحرك بسرعة، لكن يمكن أيضا التحرك بطريقة ذكية وشاملة".

ووفقا لبيان للبيت الأبيض، ستدرس الولايات المتحدة الفوائد والمخاطر المحتملة لإنشاء دولار رقمي، مع "الإلحاح على البحث والتطوير بشأن عملات رقمية مشتركة محتملة في الولايات المتحدة"، وسط الارتفاع الهائل في العملات المشفرة الخاصة مثل البيتكوين.

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