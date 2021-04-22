سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بايدن يعتزم الاعتراف بـ"إبادة الأرمن" على يد العثمانيين

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-22T04:38:14+0000
بايدن يعتزم الاعتراف بـ"إبادة الأرمن" على يد العثمانيين

شفق نيوز/ نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين أن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن يعتزم الاعتراف رسميا بـ"الإبادة الجماعية للأرمن" خلال فترة حكم الإمبراطورية العثمانية.

وقالت الصحيفة إن هذه "الخطوة النادرة" من شأنها أن تزيد من تأجيج العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

وأوضح المسؤولون للصحيفة أنه من المتوقع أن يصف بايدن "عمليات الترحيل والتجويع والمذابح التي تعرض لها الأرمن على أيدي الأتراك العثمانيين ابتداء من عام 1915 بأنها إبادة جماعية".

غير أن المسؤولين أضافوا أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بهذا الشأن، وأن بايدن قد يختار إصدار "بيان رمزي" دون وصف عمليات القتل بأنها "إبادة جماعية".

وخلال حملته الانتخابية، تعهد بايدن بالاعتراف رسميا بـ"الإبادة العرقية" التي تعرض لها الأرمن، في خطوة تجنب الرؤساء السابقون تجسيدها.

وتطالب أرمينيا تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير التي شهدتها أراضي الدولة العثمانية عام 1915 على أنه "إبادة عرقية"، وبالتالي دفع تعويضات.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة العرقية" على أحداث 1915، بل تصفها بـ "المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ.

related

قُبيل تنصيب بايدن.. مخاوف أمنية تسيطر على واشنطن

Date: 2021-01-15 20:30:37
قُبيل تنصيب بايدن.. مخاوف أمنية تسيطر على واشنطن

ترامب: بإمكان بايدن دخول البيت الأبيض "في حالة واحدة"

Date: 2020-11-27 17:36:43
ترامب: بإمكان بايدن دخول البيت الأبيض "في حالة واحدة"

تصاعد التوتر في واشنطن وسط مواجهات مسلحة وبلاغات بوجود عبوات ناسفة

Date: 2021-01-06 20:33:39
تصاعد التوتر في واشنطن وسط مواجهات مسلحة وبلاغات بوجود عبوات ناسفة

أوباما يكشف موقف جو بايدن من قتل بن لادن

Date: 2020-11-13 17:18:27
أوباما يكشف موقف جو بايدن من قتل بن لادن

بايدن في أول خطاب له رئيساً لامريكا: هذه لحظة انتصار الديمقراطية

Date: 2021-01-20 16:57:24
بايدن في أول خطاب له رئيساً لامريكا: هذه لحظة انتصار الديمقراطية

بايدن: لن أعلن الفوز لكني واثق منه

Date: 2020-11-07 04:10:15
بايدن: لن أعلن الفوز لكني واثق منه

دونالد ترامب يتعهد بـ"النقل السلمي" للسلطة في 20 يناير

Date: 2021-01-07 08:59:34
دونالد ترامب يتعهد بـ"النقل السلمي" للسلطة في 20 يناير

بايدن يعتزم تعيين بلينكن "الضليع بالشأن العراقي" وزيراً للخارجية

Date: 2020-11-23 05:10:32
بايدن يعتزم تعيين بلينكن "الضليع بالشأن العراقي" وزيراً للخارجية