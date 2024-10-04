بايدن يطالب إسرائيل بالتفكير قبل الانتقام من إيران

شفق نيوز/ طالب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مساء الجمعة، إسرائيل، بالتفكير قبل الرد الانتقامي على الهجوم الصاروخي الإيراني، الذي شنته طهران يوم الثلاثاء الماضي، مستهدفة مواقع عسكرية ومطارات ومدينة تل أبيب.

وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض، إن "الإسرائيليين لم يتخذوا قرارا بعد بشأن الرد على إيران"، مردفاً: "لو كنت مكانهم لفكرت في بديل آخر غير ضرب المنشآت النفطية الإيرانية".

وأضاف أن "أي إدارة أميركية سابقة لم تساعد إسرائيل كما فعلت إدارته الحالية"، لافتاً إلى أن "إدارته تتواصل باستمرار مع الإسرائيليين، وعلى مدار 12 ساعة في اليوم".